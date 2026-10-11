İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı yurttaşları tedirgin etti. Depremi hissedenler, sarsıntının nerede meydana geldiğini ve büyüklüğünü öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim İstanbul'da nerede deprem oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 EKİM İSTANBUL'DA NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Marmara Denizi'nde Yalova'nın 5.39 kilometre açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak bildirildi.

Dün saat 22.08'de Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.