Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim İstanbul'da nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim İstanbul'da nerede deprem oldu?

11.10.2026 18:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim İstanbul'da nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem olup olmadığı, kentte sarsıntı hisseden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü yaşanan sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine çevrildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin güncel veriler merak ediliyor.

İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı yurttaşları tedirgin etti. Depremi hissedenler, sarsıntının nerede meydana geldiğini ve büyüklüğünü öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim İstanbul'da nerede deprem oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 EKİM İSTANBUL'DA NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Marmara Denizi'nde Yalova'nın 5.39 kilometre açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak bildirildi.

Dün saat 22.08'de Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler