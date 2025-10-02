İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Hangi fay hattı sallandı?

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi! Sallantı birçok yurttaşı sokaklarda döktü. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede, saat kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin yerin 6.71 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

DEPREM HANGİ FAY HATTINDA OLDU?

Depremin Kuzeydoğu Anadolu fay hattında olduğu tahmin ediliyor.