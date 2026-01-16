Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'drone'lu 'Taralı Alan' denetimi: 11 sürücüye 29 bin lira ceza

16.01.2026 11:06:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul'da bazı noktalarda dron destekli 'Taralı Alan İhlali' denetimi yapıldı. 2 saat süren denetimde 11 sürücüye 29 bin 909 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında 'Taralı Alan İhlali' denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımı ile Ümraniye, Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde de denetim yapıldı.

12 SÜRÜCÜYE 14 BİN 952 LİRA CEZA

Polis ekipleri taralı alan ihlali yapan sürücüleri drone ile havadan tespit etti.

2 saat süren denetimlerde Sarıyer'de 11 sürücüye 29 bin 909 lira, Ümraniye'de ise 12 sürücüye 14 bin 952 lira ceza yazıldı.

