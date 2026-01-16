İstanbul'da 'drone'lu 'Taralı Alan' denetimi: 11 sürücüye 29 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında 'Taralı Alan İhlali' denetimi gerçekleştirdi.
Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımı ile Ümraniye, Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde de denetim yapıldı.
12 SÜRÜCÜYE 14 BİN 952 LİRA CEZA
Polis ekipleri taralı alan ihlali yapan sürücüleri drone ile havadan tespit etti.
2 saat süren denetimlerde Sarıyer'de 11 sürücüye 29 bin 909 lira, Ümraniye'de ise 12 sürücüye 14 bin 952 lira ceza yazıldı.