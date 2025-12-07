İstanbul'da dürümcüye 'intikam' saldırısı: 17 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Ortabayır Mahallesi’nde sabaha karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen 17 yaşındaki M.E.K., kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından Levent istikametine doğru kaçmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri, olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI

Gözaltına alınan M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.’nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi.

M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.