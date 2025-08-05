İstanbul'da ecza deposunda patlama meydana geldi!

Yangın, saat 09.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'ta, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza malzemelerinin depolandığı işyerinde çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle işyeri sahipleri yaptı ancak çabalar yetersiz kaldı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinden üst kata sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında yaşanan patlamalar ve yoğun duman nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 5 katlı binada hasar meydana geldi.

'MÜTHİŞ PATLAMALAR OLDU'

Yan binada oturduğunu ifade eden Fahrettin Kılıç, "Yangın 09.30 gibi başladı. Herhalde ecza deposuymuş, kimyasallar var. Büyük bir ihtimalle içeride bir hata oldu ya da elektrik kontağı bilemiyoruz tabi. Müthiş patlamalar oldu arkasından da alevler. Hemen yan tarafta oturuyorum oldukça kesif bir duman vardı." dedi.

Yangın başladıktan sonra itfaiyeye ihbarda bulunduğunu ifade eden Muhammed Sami ise, "Yangın başladığında ilk gelenlerden biri benim itfaiyeyi biz aradık. Burada ecza deposu vardı. Büyük bir ihtimalle elektrik kaçağından çıktı. Bu sebeple çok çabuk büyüdü. İtfaiye sokakların dar olmasına rağmen vaktinde geldi ve olaya hemen müdahale etti. Biz de komşularımıza yardımcı olduk. Dumandan etkilenen çok olmadı. Yaşlılar vardı onları tahliye ettik; çocukları çıkardık.Yangın bu sebepten dolayı fazla yayılmadı" şeklinde konuştu.