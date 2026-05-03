Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... Genç mühendis durakta beklerken kamyonun altında kalarak can verdi!

İstanbul'da feci kaza... Genç mühendis durakta beklerken kamyonun altında kalarak can verdi!

3.05.2026 16:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... Genç mühendis durakta beklerken kamyonun altında kalarak can verdi!

İstanbul Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs bekleyen genç mühendis Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kaldı. Altyapı çalışması nedeniyle kazılan caddenin tamamlanmadan bırakıldığı ve yerinden çıkan rögar kapağının kamyonun altına girerek kazaya sebebiyet verdiğini iddia eden aile, hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşandı.

İşinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başladı. Yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıktı ve mühendis Selvitop’u ezdi.

Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Image

İHMAL İDDİASI

Ailenin iddiasına göre kazanın yaşandığı caddede altyapı çalışması sonrasında yol gerektiği gibi kapatılmadı ve bu sebeple rögar kapağı kamyonun altına lastiği patlattı. Polis raporlarında rögar kapağının tekerleri patlattığını belirten amca Mehmet Güner, sürücünün sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle durağa girdiğini ifade etti.

İlgili Konular: #kaza #küçükçekmece