İstanbul'da film gibi olay: Özel hastanede üzerine 'kedi' düşen kadına 50 bin lira tazminat ödenecek

İstanbul’da 21 Mayıs 2025’te yaşanan olayda, boğaz ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle özel bir hastaneye başvuran B.B., serum tedavisi sırasında beklenmedik bir kazaya maruz kaldı.

Tedavisi sedyede devam ederken, tavandaki metal kapak içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düştü. Olay hastane kayıtlarına tutanakla geçirildi.

Yaşanan kazada metal parçanın çarpmasıyla hastanın baş bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu.

Olası enfeksiyon riskine karşı tetanos aşısı yapılan B.B., kedinin teması nedeniyle kuduz şüphesiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı.

HUKUKİ SÜREÇ MAHKEMEYE TAŞINDI

Tedavi sürecinin ardından hasta, avukatları aracılığıyla özel hastane hakkında “ayıplı hizmet” iddiasıyla dava açtı. Tüketici mahkemesine yapılan başvuruda 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 7’nci Tüketici Mahkemesi, tarafları uzlaşmaya davet etti ancak anlaşma sağlanamadı.

MAHKEMEDEN MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Yargılama sonunda mahkeme, sağlık hizmetinin güvenli ve öngörülebilir risklerden arındırılmış şekilde sunulmadığına hükmetti.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, özel hastanenin hastaya yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.