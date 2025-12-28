İstanbul'da gasp anları: Kaçan 2 şüpheliyi yurttaşlar yakaladı!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Bankalar Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Celal Ö. bankadan para çektikten sonra borçlu olduğu Talha Y. ve Samet S. ile beraber yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

YANINDAKİLER DE SALDIRMAYA BAŞLADI

Diğer şüpheli ile beraber Talha Y. ve Samet S., Celal Ö.'ye saldırdı. Şüpheliler Celal Ö.'nün paraları koyduğu çantayı alıp kaçmaya başladı.

Olay yerinden 100 metre uzaklaşabilen Talha Y. ve Samet S., çevredeki yurttaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi ve Celal Ö.'yü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Celal Ö. polis merkezinde verdiği ifadede, borcu olan parayı şüphelilere verdikten sonra üçüncü şüphelinin gelmesiyle birlikte; Talha Y. ve Samet S.'nin saldırdığını, bankadan çektiği tüm parayı alarak kaçtıklarını söyledi.

Şüphelilerin elindeyken polis ekiplerinin muhafaza altına aldığı çantadan ise balyalar halinde 450 bin lira para olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise çevredeki bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.