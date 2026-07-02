İstanbul'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişine, ülkede kalmasına ve farklı ülkelere yasa dışı yollarla geçirilmesine yönelik ilanlar verdikleri belirlenen, Suriye uyruklu oldukları ve kod isim kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli şahısların kendileriyle irtibata geçen kişileri A.H. isimli şüpheliye yönlendirdikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, A.H.'nin yasa dışı göçmenleri otoyol üzerindeki tır park alanlarına götürdüğü, burada göçmenlerin üzerlerindeki değerli eşyaların şüpheliler tarafından yağmalandığının belirlendiği öğrenildi.

4 GÖZALTI

Savcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.