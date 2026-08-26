İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki bir adreste yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin barındırıldığını, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldıklarını belirledi.

Adrese yönelik izleme çalışmalarında çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığı, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla da yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine dün adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.B., H.D., A.D. ve O.R. yakalandı.

Operasyon sırasında evin balkonundan çevredeki dairelere geçerek kaçmaya çalışan 7'si yasal kalış hakkı bulunmayan toplam 14 kadın muhafaza altına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 17 cep telefonu, tablet ve çok sayıda defter ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyrukluların ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.