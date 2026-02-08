İstanbul'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans kavşağa girdiği sırada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen ambulans vinçle, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.