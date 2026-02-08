Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

8.02.2026 00:46:00
DHA
İstanbul Kartal'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ambulanstaki hasta ile 2 sağlık personeli yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans kavşağa girdiği sırada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen ambulans vinçle, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

