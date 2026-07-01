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İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımına yasak

İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımına yasak

1.07.2026 12:55:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da havai fişek satışı ve kullanımına yasak

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek için kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz - 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasakladı.
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 İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamada "Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

 

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