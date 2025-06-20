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İstanbul'da inşaat duvarı işçinin üzerine devrildi!

İstanbul'da inşaat duvarı işçinin üzerine devrildi!

20.06.2025 14:50:00
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İHA
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İstanbul'da inşaat duvarı işçinin üzerine devrildi!

Başakşehir ilçesinde bir inşaatın 3. katında yapılan çalışma sırasında duvar, bir işçinin üzerine devrildi. Hafif şekilde yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, inşaat ve yıkılan duvar havadan görüntülendi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Bayar Sokak'ta, saat 13.45 sıralarında feci bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; bir inşaatın 3. katında çalışma yapıldığı sırada duvar, bir işçinin üzerine yıkıldı. Tuğla parçalarının altında kalan işçi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralı işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan işçi, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan inşaat ve yıkılan duvar havadan görüntülendi.

İlgili Konular: #İşçi #Başakşehir #duvar

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