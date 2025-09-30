İstanbul'da iş insanına işkence ve gasp... Başına silah dayayıp boş senet imzalattılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 15:13:00
DHA
Esenyurt ilçesinde iş insanı F.K.'nin evine giren şüpheliler, başına silah dayayıp işkence yaptıktan sonra parasını gasbederek zorla senet imzalattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, düzenlenen operasyonla kaçtıkları Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ikisi kadın 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1638. Sokak'taki iş insanı F.K.'nin (59) evinde 13 Eylül'de korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yi darp edip parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı. F.K.'nin polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) adlı 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

95 BİN LİRAYI GASBETTİLER, BOŞ SENET İMZALATTILAR

Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti. Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasp ettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ye boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

