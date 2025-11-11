İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, terörle mücadele ekipleri, RocketChat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını kullanıp IŞİD terör örgütüne ait bomba yapımı gibi eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetleri paylaştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlenen Türk vatandaşı 3 kişi ile YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen 12 kişi hakkında işlem başlattı.

Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.