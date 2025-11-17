İstanbul'da izinli çıktığı cezaevine dönmedi: Uyuşturucu satarken yakalandı!

Olay, 28 Ekim Salı günü Gayrettepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokakta durumundan şüphelendikleri A.K.’yi durdurdu. Polis ekipleri, A.K.’nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri A.K.’nin üzerindeki uyuşturucuyu K.S.’den aldığını tespit etti ardından da polis şüphelinin Esenler’deki evine operasyon düzenledi.

BİNLERCE HAP KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda toplamda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain, 921,2 gram esrar, 19 adet fişek, 2 hassas terazi, 15 kilitli poşet ve 3 bin 575 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde yakalanan K.S.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı ve cezaevine geri dönmediği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP UYUŞTURUCU SATMIŞ

Gözaltına alınan K.S.’nin 'Silahlı tehdit' suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.S. ise, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.