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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

2.07.2026 10:15:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama meydana geldi. Seferler ardından yeniden normale döndü.
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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