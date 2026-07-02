İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarıldı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 2, 2026
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/iOH2w6tGJ5