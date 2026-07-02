İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.