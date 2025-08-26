İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak yollarla yırda sokulan değerli taş, pırlanta, takı gibi ürünleri, kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edilen 155 kilogram 602 gram 419 mgr değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyar 750 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

41 adresle, şüphelilerin faaliyette bulunduğu 21 iş yeri ve 30 araca eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de inceleme yaptı.