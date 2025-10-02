Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da kaçak silah atölyesine operasyon!

2.10.2025 11:57:00
DHA
Pendik ilçesinde kaçak silah atölyesine yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tabanca, silah parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak silah imalatı ve satışının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalarda Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve evde üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak 'silah imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

