İstanbul'da kadını darbeden şahsa meydan dayağı!

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Yabancı uyruklu şahıs tarafından darbedilen kadın, çevredeki yurttaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

KADINI DARBEDEN ŞAHSA MEYDAN DAYAĞI

Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, yurttaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki yurttaşların saldırdığı anlar yer aldı.