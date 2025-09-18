İstanbul'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 12:06:00
DHA
Ümraniye ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Finanskent Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında bir göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; göçük, Finanskent Mahallesi'ndeki iş merkezi önünde yapılan çalışma sırasında yaşandı. Göçük altında kalan işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

