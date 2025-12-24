Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırıyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte birçok kentte karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 26 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul ve çevresinin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası’nın yükseklerinde karla karışık yağmur beklenirken, pazartesi günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da ise yağışların cuma günü yağmur, hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bölgede 5 ila 8 derece düşeceği, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği ve yeni yılın ilk günlerinin de yağışlı geçeceği bildirildi.