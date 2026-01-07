Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 14:09:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu yayımladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman, nereye kar yağacak?

Yurt genelinde beklenen hava durumu, dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sıcaklık, yağış ve rüzgâr durumu öne çıkarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova’daki hava koşulları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman, nereye kar yağacak?

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM tarafından paylaşılan 1 haftalık hava durumu raporuna göre, İstanbul’da hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği, ayrıca yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü ise İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

