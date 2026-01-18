İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: Sokaklar beyaza büründü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.

TAKSİM

Taksim Meydanı’nda yurttaşlar, kar altında meydanda yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çekti. Şemsiye ile yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi. Avrupa Yakası'nda Hasdal mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterirken, bölgede yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.

SİLİVRİ

Silivri'de zaman zaman kuvvetli rüzgar da etkisini hissettiriyor.