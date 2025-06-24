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İstanbul'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

İstanbul'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

24.06.2025 12:39:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Avcılar'da A.A. (16) ile M.İ. (14) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. A.A., yabancı uyruklu M.İ.'yi bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan A.A. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan M.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay, 22 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, sahilde arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren M.İ., oyun parkında karşılaştığı A.A. ile kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. 

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.A., yabancı uyruklu M.İ.'yi ağır yaralayarak kaçtı. Yaralı M.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. 

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan M.İ., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olay sırasında M.İ.'nin yanında bulunan arkadaşlarının bilgisine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede ameliyat olan M.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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