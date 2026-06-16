İstanbul’da köpeği bağlayarak motosikletle koşturdu, para cezasıyla kurtuldu: 'Hayvan hakları nerede?'

İstanbul Kâğıthane’de bir kişinin motosikletine bağladığı köpeği uzun süre caddede koşturduğu görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şahsa 8 bin 678 TL idari para cezası uygulanırken adli makamlarca serbest bırakılması hayvan hakları konusunda cezaların yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı.

Hayvanlara yönelik kötü muamele vakalarının sıkça yaşandığı Türkiye’de, hayvan hakları savunucuları mevcut yaptırımların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek daha ağır cezalar talep ediyor. Yaşatacağız Platformu aktivisti ve avukat Sevcan Çamlıdağ, “Cezalar miktar olarak caydırıcı olmadığı gibi mevcut idari para yaptırımlarının ve adli cezaların uygulanmaması daha büyük bir sorun” dedi.

İdari para cezası uygulanıp şüphelinin serbest bırakılmasının kamuoyunda cezasızlık algısı oluşturduğuna dikkat çeken Çamlıdağ, “Bu, hayvana yönelik potansiyel şiddet vakaları için cesaret veriyor” diye ekledi.

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesinin 4. fıkrası uyarınca, evcil hayvanlara işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması gerekiyor” diyen Çamlıdağ, “En büyük sorun, cumhuriyet savcılarının, kanunda mevcut bu madde yokmuş gibi davranması, hayvana şiddet ve kötü muamele vakalarını görmezden gelmesi ve soruşturma başlatmaması” dedi.