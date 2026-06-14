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İstanbul'da korkunç görüntüler... Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu

İstanbul'da korkunç görüntüler... Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu

14.06.2026 11:59:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da korkunç görüntüler... Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu

Kağıthane ilçesinde motosiklete bağlı halde köpeği uzun sürede caddede koşturan Talha D., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Koruma altına alınan köpeğin, veteriner kontrolünde kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi. 8 bin 678 lira idari para cezası uygulanan Talha D. adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Seyrantepe Mahallesi’nde bir kişinin köpeği motosiklete bağlı halde aracın peşinden koşturduğu belirlendi. Görüntülerin incelenmesi sonrası motosikletin plaka bilgilerine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Talha D. (25) olduğunu tespit etti.

KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMIŞ!

Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Talha D.’yi Sultan Selim Mahallesi’nde yakaladı. Köpek koruma altına alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerler tarafından kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde köpeğin kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan köpeğin motosiklete bağlı şekilde metrelerce koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Talha D.'nin motosikletle yolda ilerlediği, köpeğinin ise koştuğu anlar yer alıyor. Köpek sokakta koştuğu sırada bir sokak köpeği de, Talha D. ve köpeğinin peşinden gidiyor.

8 BİN 678 LİRA CEZA KESİLDİ

Talha D. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #Köpek #motosiklet #Kağıthane

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