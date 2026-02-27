İstanbul'da korkunç olay... Boşanma aşamasında olduğu kadının sevgilisini bıçakladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 10:48:00
Sultangazi’de boşanma aşamasında olduğu kadını, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Burak K. başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 17.45 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasında olduğu Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı.

Çıkan arbedede Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı alırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

