Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da korkutan termosifon patlaması: Yaralılar var!

İstanbul'da korkutan termosifon patlaması: Yaralılar var!

31.10.2025 10:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da korkutan termosifon patlaması: Yaralılar var!

Küçükçekmece ilçesinde bir dairede termosifon patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamada evin duvarları yıkılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 05.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Dairenin banyosunda bulunan termosifon henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası evde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de, olay yerine gelerek binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ise; patlama olan dairede incelemelerde bulundu. Patlama sonrası dairenin bazı duvarları çökerken, evin bazı kısımlarında da çatlaklar oluştu.

Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan binada da hasar oluştu. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #küçükçekmece #patlatma #yaralı

İlgili Haberler

Son dakika... İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var!
Son dakika... İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var! Son dakika haberi... Bayraklı ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında tek katlı bir ev yıkıldı. Patlamanın etkisiyle 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da korkutan patlamalar: O anlar kaydedildi!
Bayrampaşa'da korkutan patlamalar: O anlar kaydedildi! Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklarına çarptı. Çarpmanın ardından korkuluklarla yüksek gerilim hattı temas ederek kıvılcımlar ve patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki bir yurttaş tarafından kaydedildi.
Eskişehir'de işyerinde patlama: 2 kişi yaralandı!
Eskişehir'de işyerinde patlama: 2 kişi yaralandı! Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.