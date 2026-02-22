İstanbul’da kuduz riski alarmı: 124 bine yakın kişi hastaneye başvurdu

İstanbul’da kuduz riskli temaslara ilişkin 2025 verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre kentte kuduz vakası son olarak 2007 yılında görülmesine rağmen, ısırılma ve tırmalanma gibi nedenlerle 123 bin 538 kişi hastanelere başvurdu.

Riskli temasların büyük bölümünü kediler oluşturdu. Başvuruların yüzde 83’ü kedi, yüzde 16’sı köpek kaynaklı olurken; sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas ise düşük oranda kaldı.

En fazla vakanın görüldüğü ilçe 8 bin 483 başvuruyla Kadıköy oldu. Kadıköy’ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi. En az başvuru ise 646 vakayla Adalar’da kaydedildi.

Kent genelinde kuduz riski taşıyan temaslar sonrası 25 aşı merkezinde toplam 411 bin 432 doz kuduz aşısı uygulandı. En fazla aşının yapıldığı merkez 54 bin 83 dozla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi olurken, onu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi takip etti.

Kuduz hastalığının kuluçka süresinin genellikle 14 ila 90 gün arasında değiştiği, klinik belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölümcül seyrettiği; ancak riskli temas sonrası zamanında yapılan aşının hastalığı yüzde 100 önleyebildiği vurgulandı.