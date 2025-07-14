DEM Parti çağrı yaptı, Saray'dan açıklama geldi: Kürtçe müziğe 'gözaltı' ve 'işkence' iddiası

İstanbul Bayrampaşa'da yapılan 'yüksek sesle müzik' dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen bir grup ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma şiddetli kavgaya dönüştü, 10 kişi gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN ÇAĞLAYAN ÇAĞRISI

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise grubun Kürtçe müzik dinlediği ve polis ekiplerinin müzik dinleyen kişileri darp ettiği iddia edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Piknikten dönen bir ailenin Kürtçe müzik dinlemesini hazmedemeyen ve polis olduğunu iddia eden bir şahsın, ardından çağırdığı polislerle birlikte aralarında çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu aile fertlerini darp etmesi kabul edilemez.

Bu insanlık dışı saldırının karşısında susmayacak, olayın takipçisi olacak ve gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Bu saldırıyı gerçekleştiren tüm polislerin derhal açığa alınmasını ve hukuki sürecin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde işletilmesi gerektiğinin çağrısını yapıyoruz."

Olaya ilişkin görüntüler de kamuoyunun gündemine oturdu.

DEM Parti ayrıca, "Kürtçeye karşı hazımsızlığa geçit vermeyeceğiz" sloganı ile bugün saat 17'de Çağlayan Adliyesi'ne çağrı yaptı.

"BEBEK ÖLDÜ"

Önceki dönem HDP İstanbul Eş Başkanı Erdal Avcı, X hesabından yaptığı paylaşımda hamile kadının bebeğini kaybettiğini iddia etti.

Avcı, "Bebek öldü. Doğmadan, gözlerini açıp ilk oksijeni ciğerlerine çekip ağlayamadan öldü, öldürüldü. Bebek öldü, annenin sağlık durumu iyi değil. Hamile olan anne Kürt olunca tekme ile bebek öldürülüyor. Öfke, kuralın ve talimatın önüne geçiyor, işkence serbest oluyor. Bebek öldü!" ifadelerini kullandı.

Bebek öldü. Doğmadan, gözlerini açıp ilk oksijeni ciğerlerine çekip ağlayamadan öldü, öldürüldü. Bebek öldü, annenin sağlık durumu iyi değil. Hamile olan anne Kürt olunca tekme ile bebek öldürülüyor. Öfke, kuralın ve talimatın önüne geçiyor, işkence serbest oluyor. Bebek öldü! — Erdal Avcı (@ErdalAvciHdp) July 14, 2025

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, İstanbul ilimizde yaşanan bir asayiş olayı üzerinden kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, dezenformasyon ürünüdür ve olayın asıl mahiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.