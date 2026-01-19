İstanbul'da kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkış yasağına ilişkin yeni açıklama

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 10.00’dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

YASAK SONA ERECEK

Valiliğin yaptığı yeni bir duyuruya göre, ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibarıyla, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla sona erecek.