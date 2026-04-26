İstanbul'da metro tünelinde su sızıntısı: Seferlerde değişikliğe gidildi

İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle seferlerde geçici düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, hattın güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi için teknik inceleme ve detaylı tespit çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği aktarıldı.

ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF PLAN

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına geçici ulaşım planı da duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: