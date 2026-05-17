İstanbul'da nisan ayında en çok hamsi tüketildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilerine göre, nisan ayında halde 95 farklı ürün satıldı.

Halde, bu ayda toplam 2 bin 778 ton balık satışa sunulurken ağlara en çok hamsi takıldı.

Nisan ayında 760 ton 801 kilogram hamsi alıcı buldu. Böylece halde satılan ürünlerin yüzde 27,39'unu hamsinin oluşturduğu belirlendi.

Hamsiyi 672 ton 574 kilogramla istavrit, 216 ton 364 kilogramla somon, 196 ton 406 kilogramla levrek, 195 ton 24 kilogramla çipura, 109 ton 615 kilogramla mezgit, 56 ton 345 kilogramla kolyoz, 50 ton 584 kilogramla mırlan, 45 ton 100 kilogramla tekir ve 33 ton 704 kilogramla sardalya izledi.

Nisanda hamsinin kilogramı ortalama 54,83 liradan satıldı.

İstavrit 54,01 lira, somon 235,42 lira, levrek 379,95 lira, çipura 335,13 lira, mezgit 124,89 lira, kolyoz 87,87 lira, mırlan 255,97 lira, tekir 347,49 lira, sardalya 147,71 liradan alıcı buldu.

EN PAHALI BALIK ISTAKOZ

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde birim fiyatı en yüksek ürün ise ıstakoz oldu.

Nisan ayında kilogramı ortalama 2 bin 260 lira 77 kuruştan satılan ıstakozu, 1754 lira 63 kuruşla pisi, 1430 lira 60 kuruşla sinarit, 1060 lira 66 kuruşla Karabiga karides, 971 lira 45 kuruşla kalkan, 947 lira 31 kuruşla lahoz, 846 lira 36 kuruşla jumbo karides, 785 lira 82 kuruşla deniz levreği ve 780 lira 87 kuruşla dülger takip etti.