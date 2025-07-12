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İstanbul'da orman yangını: Alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü!

İstanbul'da orman yangını: Alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü!

12.07.2025 15:46:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da orman yangını: Alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü!

Pendik ilçesinde Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Bölgede bulunan apartmanlardan görülen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa süre içinde söndürüldü.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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