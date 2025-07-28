İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Üzerinden Rusça not çıktı

Sarıyer'e bağlı Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve genç bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti olduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.