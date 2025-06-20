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İstanbul'da oto sanayide yangın: Çok sayıda araç yandı!

İstanbul'da oto sanayide yangın: Çok sayıda araç yandı!

20.06.2025 09:24:00
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İHA
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İstanbul'da oto sanayide yangın: Çok sayıda araç yandı!

Bahçelievler ilçesinde oto sanayi sitesi içinde yer alan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Patlamaların da olduğunu yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısmi patlamalarla birlikte oto saniye içerisinde yer alan tamirhaneyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Tamirhane içerinde bulunan yaklaşık 10 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, tamirhane ile birlikte yanan araçlara da ayrıca müdahale etti.

Yoğun dumanın sanayi sitesini kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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