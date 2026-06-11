İstanbul'da Otokoç binasına silahlı saldırı: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'de Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zanlılar arasında saldırıyı gerçekleştirdiği, o anı görüntülediği, kullanılan silahı temin ettiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda ise 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, 2 şüphelinin binaya ateş ederek kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin binaya ateş açtığı, diğerinin cep telefonuyla o anları kayda aldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlenmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda olayla ilgili 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.