İstanbul'da özel hastanede şiddet ve usulsüz işlem: Soruşturma başlatıldı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Gaziosmanpaşa'da usulsüz işlem yapıldığı ve bir yurttaşa şiddet uygulandığı belirtilen hastane hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güner, bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede estetik işlem için bulunan yurttaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine tartışma çıktığı ifade edildi.

Tartışmada, yurttaşa fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili olarak müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir."