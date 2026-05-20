İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Kadıköy'de yollar göle döndü, rögarlar taştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolu’nda su birikintileri oluşurken, bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.





RÖGARLAR TAŞTI

Diğer yandan Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yolda sağanak yağmur sonrası rögar taştı. Trafikte ilerleyen araçlar ve otobüsler zor anlar yaşadı.Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.