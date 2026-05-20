Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Kadıköy'de yollar göle döndü, rögarlar taştı!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Kadıköy'de yollar göle döndü, rögarlar taştı!

20.05.2026 12:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Kadıköy'de yollar göle döndü, rögarlar taştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. Kadıköy D-100 Karayolu su birikintileriyle göle dönerken, Uzunçayır metrobüs durağı yakınlarında taşan rögarlar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 Kadıköy’de yağmur etkili oluyor. Kadıköy D-100 Karayolu’nda yağmur sonrası yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzunçayır metrobüs durağı yan yolda rögar taştı; trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı.

Image

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolu’nda su birikintileri oluşurken, bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Image

RÖGARLAR TAŞTI

Diğer yandan Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yolda sağanak yağmur sonrası rögar taştı. Trafikte ilerleyen araçlar ve otobüsler zor anlar yaşadı.Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #kadıköy #sağanak yağış