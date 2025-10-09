İstanbul'da etkili olan yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait trafik yoğunluğu haritasında; saat 08.20'de yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi. Anadolu yakasında ise, yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu.

Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.