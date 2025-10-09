Meteoroloji açıkladı: 9 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 19°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 19°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 15°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C

Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yağışların, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

KARS 5°C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

MALATYA 11°C, 22°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 22°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN 19°C, 23°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

SİİRT 19°C, 28°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu