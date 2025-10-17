Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 08:33:00
DHA
İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Yaralılar var!

Beykoz ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, arkasına bağlı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 06 BJD 616 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken arkasına bağlı bulunan römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Römorkun devrilmesiyle beraber şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs de bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan minibüs ve römork çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yol temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #servis #Beykoz

