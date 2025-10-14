İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kadını bayıltana kadar darbetti!

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

Öfkeli şahıs, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını, yerde sürükledi. Kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, saldırgan ise onu kendine getirmeye çalıştı.

SALDIRGAN VE KADIN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki saldırgan oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

MÜDAHALE ETMEDEN YANLARINDAN GEÇİP GİTTİLER

Öte yandan başka bir kadın ve saldırganın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.