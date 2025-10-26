İstanbul'da sokak ortasında vahşet... Defalarca ateş ettiği kadını katletti!

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.K.(64) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti.

Zanlı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ZANLI, SİLAHIYLA BERABER SİLİVRİ’DE YAKALANDI

Hayatını kaybeden Nilay Kotan ile zanlının 5 yıldır görüştüğü öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu zanlı, Silivri’de suç unsuru silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.