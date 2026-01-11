İstanbul'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü!

Olay, saat 00.15 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi.

TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce karot örnekleri alınan ve riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek yıkım kararı verilen binanın 5'nci katındaki dairenin balkonu çöktü.

Balkondan kopan beton parçaları sokağa düşerken, park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan beton parçalarını kontrollü şekilde kaldırdı. Hasar gören otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.