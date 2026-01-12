İstanbul'da takibe alınmıştı: Uyuşturucu şüphelisi Gaziantep’te yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep merkezli İstanbul ve Afyonkarahisar’da uyuşturucu imal ve satışı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

OTOYOLU GİŞELERİNDE YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerin S.G. D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden S.G. İstanbul’dan Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı sırada ekiplerin takibine takıldı. S.G. takip sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu gişelerinde yakalandı.

S.G.’nin aracında yapılan aramalarda motor bölmesinde ve içecek şişesinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüpheliler D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A.’nın adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 128 gram esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin, 6 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, 2 uzun namlulu silah mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 uyuşturucu öğütücü aparat, 1 laptop, odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve birçok iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.