İstanbul’da takside dehşet: Şoförün boynuna ip geçirdi!

Yeşilpınar Mahallesi'nde 8 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında, 34 TEJ 82 plakalı taksi şoförü Gökhan A., yolcuyu almak için durdu.

Ön koltuğa binen yolcu, taksi şoförü Gökhan A. ile önce tokalaştı ardından sohbet ederek oyaladı.

BOYNUNA İP GEÇİRDİ

Bu sırada arkadan taksiye binen başka bir şüpheli, şoförün boynuna ip geçirdi. Ardından iki şüpheli taksici Gökhan A.'ya yumruklarla saldırdı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen iki şüpheli, önce darbettikleri taksiyici gasbederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gökhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan A.'nın tedavisi sürüyor

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan olay anbean taksinin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksiye binen iki şüpheliden birinin, şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından şüphelilerin bir anda taksiciye saldırdığı görülüyor.

Saldırı anında şüphelinin cep telefonu ile görüntü kaydettiği, daha sonra şüphelilerden birinin eliyle araç kamerasına zarar verdiği anlar yer alıyor.

'DARBEDİLEREK GASBA UĞRAMIŞ'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik. Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.