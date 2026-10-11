İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 10. ihale için tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Uygulama Bazlı Taksi Modeli’nde, yolcu taşımacılığı yalnızca mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlarla gerçekleştiriliyor; sistem, dijital taksimetre ve merkezi denetim mekanizmasıyla çalışıyor.

Şu ana kadar gerçekleştirilen ihaleler sonucunda toplam 691 adet Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edildi.

Yapılan ihaleler kapsamında 652 sözleşme imzalandı, 615 araç ise Uygulama Bazlı Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi alarak faaliyete başladı.

250 YENİ TAKSİ İÇİN 10'UNCU İHALE YAPILACAK

10'uncu etap kapsamında 250 adet Uygulama Bazlı Taksi plakası daha ihale edilecek. İhale, 13 Ekim Salı günü saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında her bir plaka, gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletme hakkı verilerek tahsis edilecek. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabiliyor ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif verebiliyor.

İhale, Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştiriliyor. Her plaka için en yüksek üç teklif sahibi belirlendikten sonra süreç, artırma yöntemiyle devam ediyor.

DİJİTAL, DENETİMLİ VE YENİ NESİL TAKSİ MODELİ

Uygulama Bazlı Taksi Sistemi; yolcu güvenliği, hizmet kalitesi ve şeffaf fiyatlandırmayı artırmayı hedefleyen yeni nesil bir ulaşım modeli olarak öne çıkıyor.

Araçlar, yalnızca mobil uygulama üzerinden çalışıyor; UKOME ve İBB denetim mekanizmalarına tabi şekilde faaliyet gösteriyor.

Bu modelle birlikte İstanbul’da taksi hizmetlerinde hem erişilebilirliğin hem de kalite standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.