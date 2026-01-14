Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da toplu konut şantiyesinde yangın!

14.01.2026 11:59:00
Arnavutköy'de toplu konut şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere ilk müdahale iş makineleriyle yapıldı.

Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan toplu konut şantiyesinde işçilerin konakladığı konteynerlardan birinde elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlara da sıçradı. Yangını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edildi.

İŞÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda işçilerin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, konteynerlarda maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği anlar ve iş makineleriyle yapılan ilk müdahale cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili ayrıntılı çalışma yürütüyor.

İlgili Konular: #Yangın #İşçi #Arnavutköy #şantiye

